Análise de João Henriques, treinador do AVS, à incrível recuperação da sua equipa frente ao Casa Pia (3-3), no arranque da 19.ª jornada da Liga:

Recuperação de desvantagem de três golos no marcador

«O AVS fez hoje o que tem feito e o que fez na semana passada com o Arouca, quando tivemos a infelicidade de não pontuar, quando, se calhar, até merecíamos ganhar.»

«Este grupo está mesmo de parabéns, pelo que fizemos hoje, pelo que fizemos durante a semana, por todas as adversidades, pelos percalços na viagem, pela adaptação às condições climatéricas e, finalmente, por ter levado um soco no estômago logo a abrir e reagir como reagiu.»

«Numa segunda parte atípica, quando já merecíamos o empate ou algo mais, acontece um lance duvidoso de fora de jogo no golo e mais uma escorregadela no 3-0, depois de estarmos por cima durante praticamente todo o jogo.»

«No final, devo dar os parabéns a todos os intervenientes no jogo, num campo difícil, em que foi preciso fazer uma adaptação às adversidades e em que apenas uma equipa esteve abaixo do que devia estar.»

Expulsão do banco

«Se eu tiver de ser expulso e ganharmos, assino por baixo, mas, pelo menos, que eu saiba o motivo. Esta foi a minha primeira expulsão em Portugal. Não insultei ninguém, por isso, vou esperar pelo relatório para conhecer o motivo.»

Motivação para o que falta jogar na Liga

«Vamos jogar até ao fim desta forma. É esta a forma de estar dos jogadores, que encontrei cabisbaixos, mas que já estão a acreditar mais e a sentir que é possível.»

«Acreditamos muito que vamos conquistar pontos e que este foi o primeiro de uma longa e difícil caminhada para assegurar a manutenção.»