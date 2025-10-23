João Pedro Sousa, treinador do AVS, antecipa «jogo extremamente complicado» no próximo sábado em casa do Santa Clara, relativo à 9.ª jornada da Liga, elogiando a competência e versatilidade tática dos açorianos.

«O adversário é muito competente, com várias rotinas de épocas passadas. Uma equipa muito competitiva, com qualidade coletiva e individual e um sistema tático com capacidade de introduzir nuances durante o jogo», afirmou João Pedro Sousa em conferência de imprensa.

Para o treinador da equipa da Vila das Aves, o Santa Clara representa «um desafio complicado», não só pela qualidade dos jogadores, mas também pela forma distinta como pressiona com e sem bola e pela possibilidade de alterar o sistema «sem recorrer a substituições».

Apesar da goleada imposta pelo AVS ao Fornos de Algodres (7-0) na Taça de Portugal, João Pedro Sousa recusou qualquer ideia de mudança de ciclo. «Foi um jogo em que tivemos capacidade de vencer de forma talvez menos difícil do que prevíamos, mas o adversário não tinha as armas que temos. Fizemos a nossa obrigação, mas sabemos que tem de existir muito mais», sublinhou.

O técnico destacou, ainda assim, a evolução do AVS nas últimas semanas, sobretudo ao nível das dinâmicas ofensivas. «Nos três jogos que fizemos, percebemos que acrescentámos mais alguma coisa ao nosso jogo. Na primeira fase de construção, sentimos dificuldades com o Estrela da Amadora, com o Alverca introduzimos mais comportamentos e isso já se notou também no último jogo», explicou.

João Pedro Sousa considera também que a equipa está «a crescer e a evoluir» apesar da exigência do processo. «Tivemos de passar muita informação em pouco tempo, quer quando temos, quer quando não temos a bola. Os jogadores estão a dar feedbacks positivos na parte tática», afirmou.

Com o foco no jogo em São Miguel, João Pedro Sousa reconheceu ainda que as condições climatéricas poderão ter influência no jogo. «Vamos ter muito vento, o que pode ser decisivo», advertiu.

Quanto às opções para o encontro, o técnico revelou que o defesa Rúben Semedo «vem destreinado, com um bocadinho de peso», e precisará «de algumas semanas para atingir os patamares desejados».

O jogo está marcado para as 17h00 locais de sábado, 18h00 no continente.