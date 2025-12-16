João Pedro Sousa está de saída do comando técnico do AVS, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico de 54 anos não resistiu à goleada pesada para a Liga frente ao Sporting (6-0), no passado sábado, e já não irá sequer sentar-se no banco na receção ao Vitória de Guimarães, esta quarta-feira, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Segundo sabe o nosso jornal, o nome mais forte para a sucessão no banco do emblema avense é o de João Henriques. O treinador de 53 anos está livre desde que em outubro deixou os polacos do Radomiak Radom.

O AVS é neste momento último classificado da Liga Portuguesa, com apenas três pontos somados em 14 jornadas. A equipa é a única que ainda não venceu e está a seis pontos da linha de manutenção.