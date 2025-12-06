João Pedro Sousa, treinador do AVS, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Rio Ave (1-2), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«Muito difícil o balneário. Gostava de encontrar palavras para tentar animá-los, mas não é fácil. A primeira parte foi difícil para nós, com o Rio Ave a tomar conta do jogo e por falta do nosso ataque posicional.»

«Ao intervalo, com as imagens, os jogadores perceberam que o espaço estava lá. Crescemos, trabalhámos e corremos muito, chegámos ao golo do empate, mas o mais difícil é que, nos nossos melhores momentos, acontecem sempre situações impactantes jogo e isso vai criando um sentimento de revolta.»

Sobre o polémico penálti a fechar o jogo

«Parece-me que há um pequeno e leve pisar no adversário do Bane durante a disputa de bola, depois o lance segue e o árbitro apita. Aceito o vermelho [a Jaume Grau], que é meio caricato, e o penálti, que não direi caricato, mas, mais uma vez connosco, surgem situações muito impactantes no jogo e contra nós.»

«Custa-me muito o momento, porque vejo os jogadores a trabalhar e a acreditar. Não nos resta outra alternativa que não seja continuar a trabalhar.»