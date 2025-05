Declarações de José Mota, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (3-0) frente ao Vizela na 1.ª mão do play-off da Liga:

«Defrontámos um adversário com muito valor, com ambições legítimas de subir, que mantém. Sabíamos que íamos ter um adversário que nos ia por à prova. Foi o que aconteceu. O Vizela esteve bem melhor nos primeiros vinte minutos, adaptou-se melhor, não estivemos bem no momento de pressão no meio campo, mas a partir daí, com uma alteração que fiz – inverter o triângulo – começámos a ter mais tranquilidade com bola, fomos organizados e os dois médios do Vizela não tiveram a liberdade que estavam a ter. Começámos a sair, a ter livres, cantos e situações de mais perigo. Reconheço que tivesse mais bola, mas sem situações de golo. Preparámos o jogo para que ele fosse nesse sentido. Pretendíamos exercer uma certa pressão e sair em transição. Na primeira parte os guarda-redes não tiveram grande trabalho. Na segunda parte fomos mais tranquilos, mais organizados, saímos com mais perigo e com mais qualidade, os homens do corredor funcionaram muito melhor e criámos algumas situações, fizemos três golos. o Vizela poucas vezes chegou com perigo à nossa baliza, teve o remate à trave e pouco mais. Isto é para se ganhar, não é para se disputar, e para isso as equipas têm de ser muito inteligentes. Em jogos de 180 minutos é muito importante não sofrer golos. Os meus jogadores estão de parabéns, era esta a forma que pretendíamos para o jogo; vitória justa».

[Veio para a reta final, para a permanência. Já vai dormir melhor?] «Durmo sempre bem. Estou sempre de consciência tranquila pelo trabalho, apesar de por vezes as cosas saírem ao contrário. Da forma como trabalhámos, pela forma como o grupo se uniu, vínhamos de um resultado muito difícil, tivemos dois ou três dias para levantar a cabeça, tínhamos alguma vergonha, e sabíamos que não podíamos ter outro pesadelo, pelo contrário, e os pesadelos acontecem quando estamos a dormir».

[Resultado perigoso] «Nada está decidido, foi esta a mensagem que passei e que o nosso capitão passou. Estamos a noventa minutos e temos de estar focados e concentrados no próximo jogo. Esse, sim. Esse é o jogo decisivo e temos de o preparar com a mesma convicção, a mesma entrega para conseguir o objetivo maior da permanência».

[Expulsão] «Situação normal. Ser treinador é uma tarefa difícil. Ou se compreende essa tarefa, ou não se compreende. Bola para a frente».