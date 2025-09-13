José Mota, treinador do AVS, depois da derrota na visita ao Estoril (1-3), em jogo da 5.ª jornada da Liga:

O que faltou ao AVS este sábado para voltar a não somar pontos?

«Acho que fundamentalmente faltou o momento defensivo, basicamente, não soubemos defender. Proporcionamos algumas transições ao Estoril sobre as quais estávamos muito avisados. O lateral do Estoril aproveitou para subir pelo flanco, numa zona que estávamos preparados para isso. Acabámos por ceder espaços que o Estoril aproveitou. Quando assim é, é mais difícil. Faltou-nos coragem para encurtarmos espaços. Tínhamos de ser mais autoritários na linha defensiva. Quando proporcionamos estes espaços, no primeiro golo e também na segundo… No primeiro o lateral do Estoril parecia o Maradona a entrar. Tivemos algumas boas oportunidades, podíamos ter entrado no jogo, mas não conseguimos.»

«Na segunda parte sofremos o terceiro golo, mais uma vez facilitado. Ainda tivemos uma reação, marcámos um golo, tivemos um golo anulado por fora de jogo, tivemos oportunidades para finalizar, mas não conseguimos. O resultado acaba por se justo, o Estoril fez três golos, mas dividimos muitas vezes o jogo.»

O Rafael Barbosa, tem sido titular, mas desta vez começou no banco e acabou por entrar cedo. Foi opção?

«Temos de entender que ele teve uma semana de trabalho em que trabalhou com algumas limitações. O Rafael é um jogador mais ofensivo, mas não foi por aí, foi mais no momento defensivo, em que toda a equipa é responsável, que estivemos mal. Não é por estar A, B ou C, estivemos todos mal. Bastava ter um homem na área, junto à zona de penálti, que não tinha havido o segundo golo. Não podíamos ter sofrido os golos daquela maneira. Não estivemos nada bem no momento defensivo.»