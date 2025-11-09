Nené, experiente avançado do AVS, de 42 anos, na flash interview da Sport TV após o jogo com o Gil Vicente (1-1), em que, depois de ter desperdiçado um penálti, marcou o golo dos avenses:

Eleito o melhor jogador em campo

«Estou contente por ter feito o golo, mas trocaria este prémio por uma vitória. Estamos a merecê-la há alguns jogos, temos trabalhado bem. Numa fatalidade sofremos um golo, mas a equipa manteve a cabeça erguida. Conseguimos o empate e é um ponto muito importante, temos muitas jornadas pela frente. Temos de trabalhar mais para não cometermos alguns erros e tentarmos conseguir a vitória que estes adeptos tanto merecem. Com trabalho e dedicação vamos conseguir esse objetivo.»

Penálti falhado

«No penálti, tinha um grande guarda-redes do outro lado, o Andrew. Esteve bem, ficou parado no meio, mérito dele. Mas a nossa equipa esteve de parabéns porque mesmo tendo falhado o penálti, continuámos de cabeça erguida e consegui fazer o golo, após uma bela assistência, que ajudou a equipa. É um ponto que, no final, vai ser importantíssimo.»