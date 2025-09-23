João Pedro Sousa é o novo treinador do AVS, confirmou a SAD do emblema da Vila das Aves.

O treinador de 54 anos foi o escolhido para suceder a José Mota, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado em tempo oportuno.

João Pedro Sousa assinou um contrato válido até ao verão de 2027 e nesta terça-feira já orientou o primeiro treino, com visto à estreia agendada para sábado na receção ao Estrela da Amadora.

O técnico natural de Braga estava livre desde janeiro passado, quando deixou o Banyias, equipa dos Emirados Árabes Unidos. Regressa a Portugal um ano e meio depois, quando deixou o Famalicão (na segunda passagem pelo clube) curiosamente após um jogo frente ao adversário que vai defrontar na próxima jornada da Liga.

(artigo atualizado)