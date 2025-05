O AVS, penúltimo classificado da Liga, acaba de confirmar a rescisão do contrato com o treinador Rui Ferreira, após um acordo definido entre as duas partes, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado.

«O AFS e o técnico Rui Ferreira rescindiram, por mútuo acordo, o vinculo laboral, numa decisão que se estende à restante equipa técnica. O AFS enaltece a postura pessoal e profissional de Rui Ferreira e seus colaboradores, a quem deseja as maiores felicidades para o seu futuro», escreve o clube da Vila das Aves, numa curta nota publicada nas plataformas do clube.

Rui Ferreira, que tinha sucedido a Daniel Ramos, conseguiu apenas uma vitória num total de onze jogos na Liga e vai ceder o lugar a José Mota, experiente treinador de 61 anos que, entretanto, já rescindiu com o Leixões para regressar ao primeiro escalão, depois de já ter começado a época ao serviço do Farense.