O AVS anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado paraguaio Diego Duarte por empréstimo de uma temporada.

O jogador de 23 anos chega do Club Nacional do Paraguai e a formação da Vila das Aves fica com uma opção de compra no final da época.

«Sinto-me muito bem, muito feliz. Para dizer a verdade, é a primeira vez que saio do Paraguai. E estou muito contente por chegar à Europa, especialmente à Vila das Aves, onde fui muito bem recebido», contou o avançado aos microfones dos meios de comunicação do AVS.

Natural do Paraguai, Diego Duarte, cumpriu toda a carreira no país natal com passagens pelo Olimpia, Sportivo Ameliano e Club Nacional. Na última temporada, Diego Duarte fez 13 jogos sem ter marcado qualquer golo.

