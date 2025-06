Eric Veiga despediu-se dos adeptos do AVS na tarde desta segunda-feira, através de uma publicação na conta pessoal do Instagram.

«Chega hoje ao fim um ciclo de 5 épocas e 81 jogos ao serviço de um projeto que começou a lutar pela permanência na II Liga e que hoje se estabiliza na Primeira Liga. Um obrigado também a todos os colegas e membros do staff, que sempre estiveram ao meu lado nesta caminhada», destacou o jogador.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Oito vezes internacional pela seleção principal do Luxemburgo, chegou na época 2019/20 ao Desp. Aves para jogar na equipa de sub-23. Passou ainda pelo Vilafranquense, antes do regresso à Vila das Aves, em 2023/24, quando a SAD ribatejana rumou ao norte do país.

Na temporada passada, Eric Veiga fez onze jogos ao serviço do AVS.