OFICIAL: Roni reforça meio-campo do AVS até 2028
Médio com passado no Corinthians, chega do Mirassol
Médio com passado no Corinthians, chega do Mirassol
O AVS anunciou esta terça-feira a chegada do reforço Roni, médio que atuava no Mirassol e com um passado ligado ao Corinthians, onde fez a formação e quatro temporadas como sénior.
Com apenas 26 anos, Roni Medeiros de Moura conta já com uma larga experiência no futebol brasileiro, tendo integrado o plantel do Corinthians que foi treinado por Vítor pereira em 2022 com 160 jogos ao mais alto nível, incluindo na Libertadores.
Deixou o Corinthians em 2024, com 107 jogos oficiais, e jogou ainda no Atlético Goianense e no Mirassol, sempre na Série A do Brasileirão.
Chega agora pela primeira vez ao futebol europeu, com um contrato assinado com o AVS válido até junho de 2028.
Experiência, qualidade e personalidade. O 𝗥𝗼𝗻𝗶 está "on" e já na Vila das Aves!— AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) January 6, 2026
Bem-vindo ao nosso meio-campo! Vamos ser felizes juntos! 🤜🤛
Sabe mais ➡️https://t.co/Qhmgm5oE71#AVilaEmPrimeiro #RoniMoura pic.twitter.com/WhEbUuw5FE