O AVS anunciou esta terça-feira a chegada do reforço Roni, médio que atuava no Mirassol e com um passado ligado ao Corinthians, onde fez a formação e quatro temporadas como sénior.

Com apenas 26 anos, Roni Medeiros de Moura conta já com uma larga experiência no futebol brasileiro, tendo integrado o plantel do Corinthians que foi treinado por Vítor pereira em 2022 com 160 jogos ao mais alto nível, incluindo na Libertadores.

Deixou o Corinthians em 2024, com 107 jogos oficiais, e jogou ainda no Atlético Goianense e no Mirassol, sempre na Série A do Brasileirão.

Chega agora pela primeira vez ao futebol europeu, com um contrato assinado com o AVS válido até junho de 2028.