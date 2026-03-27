O AVS, último classificado da Primeira Liga, recebeu o Penafiel, do segundo escalão nacional, e terminaram empatados (2-2), num jogo amigável disputado à porta fechada, durante a pausa para os compromissos das seleções.

Os golos da equipa da casa foram marcados por Nené e Guilherme Neiva, já os golos do Penafiel foram apontados por Teddy Alloh e Gonçalo Negrão. A equipa de João Henriques esteve sempre em vantagem no marcador, ma não conseguiu evitar o empate final com o Penafiel.

O AFS volta aos compromissos oficiais na próxima sexta-feira, dia 3 de abril, na visita a Barcelos, para defrontar o Gil Vicente. Jogo com início previsto para as 15h30.