Pedro Lima, jogador do AVS, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Benfica (0-3), em jogo da 6.ª jornada da Liga:

«Acredito que fizemos uma boa primeira parte, acho que as melhores oportunidades foram nossas e foi duro levar um golo quando faltavam seis segundos para acabar a primeira parte, mas temos orgulho da atitude que a equipa teve. Pude entrar na partida por conta de uma lesão, mas, é isso, espero que a gente continue nesta onda crescente. Agora é seguir à procura da primeira vitória que é muito importante.»

O AVS só tem um ponto, ainda não venceu, sentem, enquanto grupo, que têm algo a provar?

«É algo que claramente incomoda, entramos em todos os jogos para vencer, mas acredito que estamos a crescer, pelo menos, neste jogo demonstrámos uma evolução em relação aos outros. Temos de continuar, a Liga é longa, é continuar a trabalhar e acreditar que a vitória vai surgir.»

Uma semana em que José Mota deixou a equipa técnica. Em que é que os jogadores se agarraram para o jogo desta tarde?

«A troca de treinador não é um assunto nosso, é da direção. Fizemos o que sempre temos feito desde o início da competição com o míster Mota e, agora, esta semana, com o Fábio [Espinho]. Treinámos forte, duro, com ideias para o jogo. Conseguimos mostrar o que treinámos, mas infelizmente não conseguimos fazer o golo, que é o mais importante na partida. A equipa está de parabéns pela atitude.»