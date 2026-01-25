Rúben Semedo vê-se de novo envolto em acusações de violência. Nas redes sociais, a utilizadora “Pássaro Negro” detalhou as alegadas agressões.

«Fiquei sem os meus colares lindos e maravilhosos, ele arrancou. Não sei qual era a intenção dele, mas convidou-me para ir ter com ele. (...) Quando lá chego, tenho cinco ou seis pretos sentados numa mesa. (...) Pensa que me pode tratar como as outras, mas fica aqui uma mensagem: vais ter o teu palco. Porque não me conheces de lado nenhum. Aliás, estas marcas, que até me doem, são de ele me apertar a cara, de me impedir de respirar, de gritar, de pedir ajuda.»

«Filmei-o quando estava a fugir. (…) Não quero o teu dinheiro, tenho o meu. (…) Não devia ter ido, confesso. Mas às vezes, quando estamos carentes e acreditamos que pode vir o amor novamente, tudo vai mudar. Não tenho vergonha de falar disto. (…) Ele tocou-me, mas eu defendi-me. Mas foi difícil. Um dia, a tua filha vai sentir o mesmo que eu e tu não vais gostar.»

Na madrugada deste domingo, também via redes sociais, Rúben Semedo respondeu.

«Altura das revelações, todas as máscaras vão cair. Porque não trabalhar para conseguir? Dinheiro fácil nunca é bom», escreveu.

O defesa central de 31 anos leva oito jogos pelo AVS nesta época e disputou 90 minutos na visita ao Casa Pia (3-3).

O Maisfutebol sabe que o AVS não pretende se envolver neste assunto de foro pessoal, ainda que se preocupe com a situação delicada que poderá prejudicar o foco de Rúben Semedo. O plantel desfruta de folgas e o defesa aproveitou o jogo em Rio Maior para se deslocar a Lisboa. O plantel avense regressa aos treinos na manhã desta segunda-feira.