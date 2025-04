Rui Ferreira, treinador do AVS, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Casa Pia:

«É algo que é incompreensível a forma como sofremos o golo. Fizemos o golo bem cedo e a partir daí houve mais contenção. O Casa Pia, uma equipa que está a fazer um bom campeonato, com mais bola e nós à espera de uma transição. Vínhamos de muitas derrotas e era fundamental manter a coesão. O certo é que estava a funcionar. Houve uma grande oportunidade para o Casa Pia, o Ochoa faz uma grande defesa, mas o jogo estava controlado.

No desfecho, sofrer um golo em transição é inadmissível e frustrante. Temos de ver as coisas de uma forma positiva e somamos um ponto na nossa luta. Temos de cimentar este ponto e interrompemos um ciclo negativo, que também era importante. Não podemos sofrer um golo como sofremos, por isso não há muito a dizer sobre a história do jogo. Dar os parabéns ao Casa Pia que tem feito uma boa campanha que está a fazer.

[como se justifica o Aderllan, jogador experiente, ter ido ao ataque numa fase crucial do golo]

Às vezes durante o jogo em que apelamos para os níveis de concentração dos jogadores. Aquele era o momento de fazer muita contenção porque o jogo já estava partido e não queríamos desmanchar a nossa linha de cinco. Às vezes passa o instinto de confiança na cabeça dos jogadores e são coisas que não conseguimos controlar. Quando se está na mó de baixo e quando se dá algum espaço ao adversário acaba sempre por fazer golo. Temos de aprender com os erros e dizer que a equipa teve um bom comportamento coletivo.

É difícil. Sou treinador e líder da equipa e quando alguém falha, sou eu que falho. Temos de transformar nos erros individuais em erros coletivos».