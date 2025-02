Rui Ferreira. Treinador do AVS, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Sporting (2-2), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

Segundo jogo, segundo empate. A equipa hoje foi buscar um ponto que muitos já não acreditariam que fosse possível.

«Sim, jogo difícil. Planeámos bem este jogo, sabíamos que podíamos encontrar o Sporting com uma linha de quatro ou uma linha a três. Trabalhámos nesse sentido, todos sabemos que o Sporting é muito forte, tem jogadores com essas características, para criar esse jogo ofensivo que nos cria muitas dificuldades. Estávamos a ter essa dificuldade pelos corredores laterais. É difícil combater essa largura numa estrutura a três. Sofremos dois golos, mas a verdade é que retificámos ao intervalo para combater essa largura colocando um terceiro elemento e invertendo o triângulo do nosso meio-campo de maneira a dar uma amplitude muito maior aos nossos três médios e conseguimos ser mais competitivos».

«Aquilo que tenho de salutar e elogiar, é capacidade de superação e a crença dos meus jogadores. Eles foram incríveis pela forma em que acreditaram. Sabiam que com o 2-0, a qualquer momento podíamos fazer um golo e tínhamos essa capacidade e se fizéssemos podíamos ir à procura do segundo porque criaria alguma instabilidade no Sporting. Foi isso que aconteceu. Acho que esta segunda parte espelha bem aquilo que queremos, a ambição que demonstrámos».

«No final, acho que, com um bocadinho de sorte, até podíamos ter chegado ao terceiro golo, em função daquelas bolas paradas que tivemos ali próximo. De qualquer forma, estou muito satisfeito com aquilo que a equipa produziu. Jogámos em casa, trabalhamos para ganhar os três pontos, não conseguimos, respeitamos também quem está do outro lado, que era uma grande equipa, portanto, sabíamos as dificuldades que íamos encontrar. É isso que queremos incutir no Aves, é a ambição, independentemente do adversário, jogar sempre com o pensamento na vitória».