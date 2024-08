Na antevisão à receção ao Nacional, na jornada inaugural da Liga, Vítor Campelos apontou à ambição e à evolução, em ano de estreia da equipa no «convívio dos grandes».

«Sabemos o nosso caminho, onde estamos e onde queremos chegar. Estamos numa fase de adaptação e sente-se que as pessoas querem evoluir. É uma fase em que ainda falta fazer muita coisa, mas estamos a trabalhar de forma a fazer um bom campeonato. Ainda faltam chegar vários jogadores, possivelmente amanhã [sábado] só teremos 18», explicou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Face a um adversário que manteve o treinador – Tiago Margarido – mas viu chegar 15 novos jogadores, Campelos reiterou o mote: «motivação, entrega e atitude».

«O AVS de sábado será o AVS no seu melhor neste momento. A informação que temos [do Nacional] é dos jogos da pré-época e alguns detalhes da época passada. Ainda assim, temos de nos focar no nosso trabalho. Estou contente com o desempenho dos jogadores», anotou.

A propósito do mercado de transferências, o treinador do AVS aproveitou para criticar o calendário definido para transferências, argumentando que a «janela» deveria «encerrar antes da primeira jornada», a bem da verdade desportiva.

«Há muitos jogadores que vão disputar as primeiras jornadas e, depois, não vão estar nessas equipas», concluiu.

Luís Silva e Fernando Fonseca cumprem castigo relativo à época passada. Em simultâneo, Vasco Lopes e Lucas Moura permanecem no boletim clínico.

AVS e Nacional medirão forças na Vila das Aves, na tarde deste sábado (15h30). A arbitragem será de André Narciso e o encontro será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.