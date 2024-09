Numa noite amarga, ora pelo nulo, ora pelas lesões de Piazón e de Rafael Rodrigues, Vítor Campelos lamentou a intermitente audácia dos seus pupilos na receção ao Farense.

No rescaldo ao término da sétima jornada da Liga, o médio brasileiro e o lateral português seguiram para o hospital de Riba D’Ave, castigados por uma luxação no ombro direito e um traumatismo junto ao queixo, respetivamente.

«Queríamos muito vencer. É um ponto na nossa caminhada, defensivamente estivemos bem e sem ter grandes oportunidades poderíamos ter marcado. O Farense veio numa postura defensiva. Na primeira parte poderíamos ter sido mais incisivos, com movimentos de rutura, creio que o conseguimos melhor na segunda parte, com os alas mais abertos», começou por referir o treinador do AVS, em conferência de imprensa.

Admitindo que Zé Luís está ainda «longe da melhor forma», o timoneiro salientou o poderia físico do ponta de lança, aposta na segunda parte.

Questionado pelo Maisfutebol sobre a incapacidade de o AVS ser mais audaz na frente, e o desapoio a Rodrigo Ribeiro na frente, Vítor Campelos abriu o livro.

«Há uma palavra: organização. Queríamos a equipa curta e organizada. Verificámos que o Farense veio com as linhas baixas, recuperando a bola, tentando o contra-ataque. Teríamos de permanecer equilibrados.»

«O Rodrigo Ribeiro e o Kamate têm 20 anos, são jogadores com potencial, mas falta a experiência. E só com estes jogos poderão evoluir. Como é óbvio, o Nenê é mais experiente. Em todo o caso, o Rodrigo fez o que lhe pedimos. Por vezes, poderia ter apostado mais em apoio», argumentou.

Por fim, Vítor Campelos reiterou o potencial dos seus pupilos.

«A equipa tem potencial, com jovens, juntando aos mais experientes. Temos de ir à luta e fazer o máximo. Temos 12 nacionalidades, o AVS esteve no play-off de subida, os jogadores tiveram menos tempo de férias. Quem viu a nossa equipa e o Farense, controlámos e dominámos», terminou.

O AVS é nono, com oito pontos, em igualdade com Casa Pia e Moreirense. Na próxima ronda, os avenses visitarão o Arouca (14.º), na tarde de sábado (14.º).