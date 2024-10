Vítor Campelos apontou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a rota para o AVS somar os primeiros pontos longe da Vila das Aves. Na antevisão à visita a Arouca, a contar para a oitava jornada da Liga, o treinador do AVS garantiu que os resultados não espelham as valências deste adversário.

«Os resultados não têm demonstrado a verdadeira qualidade do plantel, com muitas mudanças, de jogadores e equipa técnica, mas estamos preparados e confiantes para o que queremos fazer. Queremos colher pontos fora», começou por referir.

Quanto aos lesionados, Campelos tem a lamentar três baixas.

«O Baptiste (Roux) e o (Lucas) Piazón são baixas significativas, e também temos o Nenê, ausência já de longa data. Mas, os jogadores que vão jogar darão uma boa resposta, sendo, também, uma oportunidade», prosseguiu.

Ainda assim, o timoneiro dos avenses não conta com o avançado Vasco Lopes enquanto titular.

«Quando for o momento certo, ele terá a sua oportunidade de jogar de início. Teve uma lesão gravíssima, mas tem trabalhado muito bem», esclareceu.

O AVS, décimo na Liga, com oito pontos, visitará o Arouca (14.º) na tarde deste sábado (18h). Este encontro contará com arbitragem de David Rafael Silva e será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.