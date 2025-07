Na procura de uma campanha mais tranquila na Liga, o AVS garantiu a contratação do avançado Jordi Escobar e do guarda-redes João Gonçalves, conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol.

O ponta de lança espanhol, de 23 anos, assinou até junho de 2028 e chega à Vila das Aves com a época pelos “bês” do Celta de Vigo – na terceira divisão – como cartão de visita, com 11 golos em 30 jogos. Formado pelo Valência, o catalão também passou pelas equipas B de Barcelona e Betis, além de Almería e Logroñés.

Este jovem prepara, assim, a estreia fora de Espanha, treinando às ordens de José Mota e juntando-se Nenê, Diego Duarte, Talles Wander e Balla Sangaré nas opções para o centro do ataque.

Fora da ação desde setembro e a recuperar de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, João Gonçalves também vai reforçar o AVS. O Maisfutebol apurou que o acordo está iminente, depois de o guarda-redes acertar a rescisão com o Boavista – emblema ao qual estava ligado até junho de 2027.

Formado entre Leixões, Padroense, Leça do Balio, Salgueiros e Boavista, o guardião de 24 anos encerrou o ciclo de oito anos nos axadrezados. Pela equipa principal, entre 2022 e 2024, acumulou 45 jogos, com destaque para a época 2023/24, quando assumiu a titularidade, com 37 partidas.

Candidato a ocupar a vaga deixada pelo mexicano Ochoa – que não renovou – João Gonçalves vai disputar a titularidade com Simão Bertelli (32 anos) e Pedro Trigueira (37 anos).

