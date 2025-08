O defesa central Sidi Bane, de 21 anos, está a caminho do AVS, proveniente do Lens. A transferência do senegalês foi confirmada pelo Maisfutebol, na sequência da informação avançada pelo Footmercato.

Contratado pelo Lens há um ano, proveniente do BATE Borisov, Sidi Bane não representou a equipa principal, sendo emprestado ao Annecy, da Ligue 2, onde acumulou 14 jogos.

Segundo apurou o nosso jornal, o central aterra em Portugal nos próximos dias, para realizar exames médicos. Os pormenores do contrato estão a ser negociados. Assim, Sidi Bane está próximo de se tornar no terceiro reforço da defesa de José Mota, juntando-se ao central Guillem Molina e ao lateral Leonardo Rivas. Por agora, os avenses anunciaram nove reforços.

Terminada a pré-época, o AVS centra atenções na estreia na Liga, em Arouca, na tarde de sábado (18h).