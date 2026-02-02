Antoine Baroan, francês de 25 anos, reforça o ataque do AVS até ao final da época, emprestado pelos romenos do Rapid Bucareste. O emblema avense tem opção de compra sobre o ponta de lança.

Contratado no verão proveniente dos búlgaros do Ludogorets, Antoine Baroan registou dois golos em 14 jogos pelo Rapid Bucareste. Formado nos franceses do Chamois Niortais, o avançado acumula épocas pelos búlgaros do Plovdiv e pelos suíços do Winterthur.

O AVS ocupa o 18.º e último lugar da Liga, a 12 pontos de zona segura.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências.