Clayton Sampaio é reforço do Internacional, 11.º classificado do Brasileirão, encerrando o ciclo de cinco anos no futebol português.

Depois de contribuir para a promoção do AVS à Liga – com 33 jogos – o defesa central foi titular na receção ao Nacional (1-1) e na visita ao Gil Vicente (4-2). Contudo, ao cabo de 180 minutos no campeonato, não foi convocado para a receção ao Vitória de Guimarães.

Natural de Santos, Clayton fez formação no «Peixe», dando o «salto» para a Europa em 2019, pela porta dos sub-23 do Famalicão. Vinculado ao São Bernardo, foi emprestado a Felgueiras, Real Massamá e Nacional. Há um ano, assinou pelo AVS.

Segundo apurou o Maisfutebol, o defesa de 24 anos foi vendido por mais de 1,2 milhões de euros, valor da cláusula, espelhando a lista de pretendentes, tanto no Brasil como na Europa.

O vínculo de Clayton com o Internacional é válido até dezembro de 2028.

O AVS jogará, na tarde deste sábado (15h30), nos Açores, ante o Santa Clara.