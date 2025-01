Gerson Rodrigues é o mais recente reforço do AVS. O extremo luxemburguês, de 29 anos, chega à Vila das Aves cedido pelo Dínamo Kiev, até ao final da temporada.

Com passagens por Luxemburgo, Países Baixos, Moldávia, Japão, Ucrânia, Turquia, França, Arábia Saudita, Eslováquia e China, o avançado prepara a estreia no país de nascimento.

Em 2024, Gerson Rodrigues somou jogos pelos turcos do Sivasspor, os eslovacos do Slovan Bratislava e pelos chineses do do Guangxi Pingguo Haliao, na II Liga.

«Foi sempre um sonho jogar em Portugal. Nasci em Almada, estou muito feliz por cumprir esse sonho. Nunca perdi a ligação com Portugal. Desde pequeno que sigo o futebol português, embora à distância. É um futebol recheado com jogadores de qualidade. Espero mostrar aos portugueses quem é o Gerson Rodrigues», referiu, aos meios do novo clube.

Numa janela de transferências movimentada para o AVS, a turma de Daniel Ramos colmata, assim, a saída de Kamate, devolvido ao Inter Milão.

Os avenses ocupam o 15.º posto da Liga, com 18 pontos, mais um face ao posto de playoff de manutenção. Na noite deste sábado, às 20h30, visitam o Vitória de Guimarães (7.º).