O AVS anunciou a contratação do avançado Guilherme Neiva, de 24 anos, proveniente do Oliveira do Hospital. Na última época, o extremo brasileiro conseguiu 11 golos e duas assistências em 27 jogos, entre Taça e Liga 3.

Chegado a Portugal em 2019, pela porta dos juniores do Valadares Gaia, Neiva conta com épocas pela Académica de Coimbra (secção de futebol), Caçadores Taipas, Vianense, Sandinenses e Oliveira do Hospital.

O extremo assina até junho de 2027 e junta-se a John Mercado, Tunde, Nenê e Talles Wander no ataque de José Mota.