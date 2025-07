Anderson Miguel da Silva – Nenê no mundo do futebol – está a menos de um mês de completar 42 anos, mas vai continuar a pisar os palcos da Liga. Na tarde desta quinta-feira, o AVS anunciou um novo vínculo, válido até junho de 2026.

Conforme noticiado pelo Maisfutebol em tempo útil, a vontade de prolongar contrato foi expresso pelas partes interessadas no princípio de junho, depois de o AVS garantir a manutenção na Liga – no play-off, frente ao Vizela.

Em 2024/25, Nenê arrancou com três golos em cinco jogos – dois na Liga, um na Taça. Todavia, perdeu espaço em janeiro, face ao crescimento de Zé Luís, Akinsola e Rodrigo Ribeiro.

Ainda assim, o ponta de lança brasileiro totalizou uma assistência e cinco golos em 21 partidas, igualando Akinsola e Zé Luís na lista dos “artilheiros”.

AO MINUTO: siga as novidades do mercado de transferências.

Num percurso com mais de 20 anos, este ponta de lança aterrou na Madeira em 2008, emprestado pelo Cruzeiro. No Nacional assinou 25 golos em 38 jogos, o que valeu uma oportunidade no Cagliari.

Depois de passagens por Verona, Spezia e Bari, regressou a Portugal, pela porta do Moreirense, em 2018. E, quando a maioria adivinhava o fim da carreira, Nenê representou Leixões, Vilafranquense e AVS na II Liga.

Para o regresso da Vila das Aves à elite, na época 2023/24, o avançado aplicou 25 golos em 39 jogos.

Recorde a conversa de Nenê com o Maisfutebol, em julho de 2024.

No horizonte do brasileiro está um recorde quase secular. Decorria o ano de 1939 quando Oliveira, do Académico do Porto, marcou aos 43 anos.

Ora, a 30 de março, aquando da visita a Famalicão, Nenê superou a marca de José Torres, marcando aos 41 anos, oito meses e dois dias.