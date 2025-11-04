OFICIAL: Ponck regressa a Portugal e reforça defesa do AVS
Internacional por Cabo Verde estava há meio ano sem clube
Carlos Ponck assinou até ao final da época pelo AVS, regressando à Liga. O defesa central de 35 anos – internacional por Cabo Verde – estava sem clube desde junho, quando terminou contrato com os israelitas do Hapoel Beer Sheva. Depois de épocas por Farense, Paços de Ferreira, Desp. Aves, Desp. Chaves e Moreirense, Ponck está de regresso à Vila das Aves.
Este defesa foi contrato pelo Benfica em 2015, mas apenas representou a equipa B.
«As expectativas são grandes, quero ser feliz. Deu para perceber que temos um bom grupo, um bom balneário. Acredito que, com tempo, vamos conseguir atingir coisas boas», disse Ponck aos meios do AVS.
No grupo às ordens de João Pedro Sousa, o cabo-verdiano vai encontrar a companhia de Rúben Semedo, Paulo Vitor, Devenish e Aderllan Santos.
Ainda que não seja a pior defesa, nem o pior ataque, o AVS está no 20.º e último lugar da Liga, com dois pontos, a sete de zona segura. Ao cabo de dois empates e oito derrotas, segue-se a receção ao Gil Vicente (4.º), na tarde de domingo (15h30).