Lucas Fernandes reforça o meio-campo do AVS. Depois de oficializar a contratação de Aderllan Santos, o emblema avense anunciou o brasileiro, de 27 anos, emprestado pelo Portimonense.

O médio tem contrato com os algarvios até junho. Em sucessivos empréstimos – a Botafogo e Cuiabá – Lucas Fernandes acumulou três golos e seis assistências na última temporada.

Formado pelo São Paulo, abriu a porta de Portugal pelo Portimonense, em 2018. O médio totalizou quatro golos e oito assistências em 96 jogos pelos algarvios.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências.

Uma vez que ocupa as posições mais adiantadas do meio-campo, Lucas Fernandes vai encontrar a concorrência do compatriota Lucas Piazón.

A turma de Daniel Ramos ocupa a 17.ª e penúltima posição da Liga, com 15 pontos, e não vence há 13 rondas. Em todo o caso, apenas na mais recente jornada voltou à senda dos desaires, frente ao Nacional (13.º).

Na segunda-feira, às 20h15, há receção ao Gil Vicente, 9.º colocado e que – a par do Casa Pia (6.º) – regista a melhor série de resultados na Liga, de seis jogos a pontuar.