Tiago Galletto, de 22 anos, é reforço para o meio-campo do AVS. Conforme anunciou o emblema avense na manhã desta quarta-feira, o jovem uruguaio – que guarda dupla nacionalidade espanhola – assinou a custo zero e até junho de 2028.

Formado nos uruguaios do River Plate, Galletto despontou neste clube a partir de 2020. Na última temporada, o médio contribuiu com três golos em 34 partidas. Por isso, foi titular numa campanha que terminou no 10.º lugar da Liga e nas meias-finais da Taça.

O destro, nascido em Palma Maiorca, já falou aos meios do novo clube.

«Vir para a Europa era um objetivo e agradeço a oportunidade. Esta é uma Liga muito competitiva e todos os jogos são equilibrados. Estou cá para competir. Já conversei com o [defesa] Nacho Rodríguez [também uruguaio], fomos adversários no passado.»

«Gosto dos duelos aéreos e tenho o Casemiro como referência», disse.

No AVS, além do compatriota, vai encontrar a concorrência de Gustavo Assunção, Gustavo Mendonça, Aburjania e de Jaume Grau.

A turma de Daniel Ramos ocupa a 17.ª e penúltima posição da Liga, com 15 pontos, e não vence há 13 rondas. Em todo o caso, apenas na mais recente jornada voltou à senda dos desaires, frente ao Nacional (13.º).

Na segunda-feira, às 20h15, há receção ao Gil Vicente, 9.º colocado e que – a par do Casa Pia (6.º) – regista a melhor série de resultados na Liga, de seis jogos a pontuar.