O avançado Diego Duarte, do Club Nacional do Paraguai, vai ser reforço por empréstimo do AVS para a próxima temporada com uma opção de compra. A informação foi confirmada por Enrique Sanchez, presidente do clube paraguaio em declarações à rádio Versus.

«É um empréstimo gratuito, mas com opção de compra. É conveniente para o Nacional. Para além do facto de o futebol europeu dar ao jogador muita experiência. É um grande salto que Diego Duarte está a dar», disse Sanchez.

O avançado de 23 anos, natural do Paraguai, cumpriu toda a carreira no clube natal com passagens pelo Olimpia, Sportivo Ameliano e Club Nacional. Na última temporada, Diego Duarte fez 13 jogos sem ter marcado qualquer golo.