Bruno Lourenço vai regressar a Portugal pela porta do AVS
Avançado de 27 anos é jogador livre no mercado
Bruno Lourenço vai regressar à Liga como reforço do AVS, segundo apurou o Maisfutebol.
O avançado de 27 anos representou na última temporada os turcos do Amedspor e chega como jogador livre a formação da Vila das Aves.
Com formação entre o Sacavenense e o Benfica, Bruno Lourenço conta com passagens pelo Desp. Aves, Montalegre, Estoril Praia e Boavista. Foi nos axadrezados que fez a última época em Portugal e de onde saiu com um rescisão unilateral, alegando salários em atraso.
Na Turquia, o internacional pelas camadas jovens de Portugal, fez 22 jogos tendo apontado quatro golos e duas assistências.
Bruno Lourenço será o 11.º reforço da equipa da Vila das Aves para a temporada 2025/26.
