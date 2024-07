O AVS assegurou a contratação de Ignácio Rodríguez, jovem defesa-central que chega por empréstimo, com opção de compra, do Liverpool Montevideo.

Apesar de ter apenas 20 anos, o jogador uruguaio sagrou-se campeão em 2023 e já disputou a Libertadores.

Na apresentação aos órgãos de comunicação do AVS, destacou dois compatriotas que passaram na Liga. «Seba [Coates] tem uma carreira notável e é um jogador com o qual me identifico. Também conheço o Treza [Arouca].»