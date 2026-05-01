João Henriques, treinador do despromovido AVS, anteviu a deslocação à Madeira para defrontar o Nacional, num jogo para cumprir calendário, contra um Nacional que quer a fugir aos lugares de despromoção, mas que o técnico do AVS deseja vencer, lembrando a motivação do empate com o Sporting. Jogo na Choupana está marcado para este sábado, às 15h30, no Estádio da Madeira.

A honra de um despromovido

«Um ponto de honra para nós é sair de cada jogo como saímos do último, com um sorriso, como sinal de dever cumprido. Dignifica a Liga, a vila, os adeptos e o clube»

A boa resposta ao mau momento

«A melhor reação é esta mesmo, como fizemos com o Sporting. É difícil, não só o momento da descida, como o que vem para a frente. Se calhar ninguém acreditaria na resposta do AVS [no empate, 1-1, frente ao Sporting], mas foi algo tremendo em termos de profissionalismo»

Objetivo traçado numa deslocação difícil

«Frente a um adversário difícil, vamos tentar conquistar os três pontos e, simultaneamente, cumprir dois objetivos: vencer fora e ultrapassar a barreira dos 15 pontos. Vai ser um desafio exigente. O Nacional está num bom momento, ao vencer três dos últimos quatro jogos, e perto de garantir a permanência. Tem bons jogadores e está bem orientado, mas estamos preparados com o que é obrigatório: atitude competitiva e seriedade»

Pouco tempo para muito trabalho

«Senti isto já dito pelos jogadores. No final do jogo com o Sporting, um jogador aproximou-se e disse: ‘o que é que o mister esteve a fazer tanto tempo na Polónia?’ Sinto que estaríamos noutra posição, mas não podemos mudar o que está para trás»

Assumir as responsabilidades

«Tirando a questão da tabela, o trabalho foi bem feito. Também faço parte dela (descida)»