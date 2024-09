Guillermo Ochoa, guarda-redes e capitão do AVS, em declarações no final da estreia, com vitória por 1-0, frente ao Rio Ave, e antes de se encontrar na segunda-feira com o embaixador do México:

«Muito contente por este jogo: primeiro jogo e ganhar. É sempre muito importante. Foi muito bom para a confiança e vamos continuar assim. Vamos ser uma equipa que não vai ser fácil de vencer, vamos continuar a trabalhar assim e acredito que faremos uma boa época.

Ser capitão significa experiência que posso transmitir aos jovens. Somos uma equipa com muitos jovens e eu quero ser um exemplo, tanto em campo, como no balneário, como na vida. É um desafio novo para mim, num país que está a crescer muito futebolisticamente, que tem muitos jogadores de nível internacional e quero ajudar a equipa com o que tenho.»