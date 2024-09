Rúben Amorim fez a antevisão à receção ao AVS, na manhã deste sábado, na Academia de Alcochete. O treinador do Sporting foi questionado sobre o adversário, que subiu de divisão nesta temporada, mas está situado no meio da tabela, em nono lugar.

«Olhamos muito para a forma de jogar desta equipa e principalmente para o Gil Vicente da época passada, em especial o jogo em Alvalade, porque na segunda volta já não era o míster Campelos. Temos algumas dúvidas de como se vão apresentar defensivamente. Na parte ofensiva não costuma mudar muito. Fomos fazer um reconhecimento para ser mais fácil para os nossos jogadores. Olhámos para tudo e tentámos não transmitir muitas dúvidas aos jogadores. Sabemos como vão atacar e defender neste jogo», garantiu o técnico leonino.

Amorim foi ainda confrontado com uma novidade do nosso campeonato - Guillermo Ochoa, veterano guarda-redes mexicano que assinou pelo AVS. O treinador diz não ter nenhum plano especial em relação a Ochoa.

«É muito experiente, vai saber lidar com os tempos do jogo, teve uma grande exibição e isso ajuda as equipas a aguentarem até ao primeiro golo. Mas nada de especial. É guarda-redes e temos de evitar e marcar golos», afirmou.

O Sporting recebe o AVS pelas 20h30 deste domingo, no Estádio de Alvalade, em jogo da sexta jornada da Liga.