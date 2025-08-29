Diego Duarte admitiu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, que o golo marcado frente ao Sp. Braga na última jornada foi motivo de grande satisfação, tanto para ele como para a família e amigos.

O significado do golo ao Braga

«O golo teve um significado muito grande nesta aventura europeia. No final, recebi muitos telefonemas da família, da mulher e dos amigos que torcem por mim.»

O desafio de jogar em Portugal

«O jogo em Portugal é diferente, mais intenso, e só quero continuar a trabalhar forte para ser opção.»

A importância do próximo jogo

«Precisamos dos três pontos em casa. O Famalicão é forte, muito físico, mas esperamos jogar bem e obter um resultado positivo.»