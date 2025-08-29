AVS
Há 39 min
Diego Duarte e o golo ao Sp. Braga: «Recebi muitos telefonemas»
Avançado do AVS diz que golo teve um significado especial
Avançado do AVS diz que golo teve um significado especial
Diego Duarte admitiu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, que o golo marcado frente ao Sp. Braga na última jornada foi motivo de grande satisfação, tanto para ele como para a família e amigos.
O significado do golo ao Braga
«O golo teve um significado muito grande nesta aventura europeia. No final, recebi muitos telefonemas da família, da mulher e dos amigos que torcem por mim.»
O desafio de jogar em Portugal
«O jogo em Portugal é diferente, mais intenso, e só quero continuar a trabalhar forte para ser opção.»
A importância do próximo jogo
«Precisamos dos três pontos em casa. O Famalicão é forte, muito físico, mas esperamos jogar bem e obter um resultado positivo.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS