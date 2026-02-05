Apresentado como reforço do AVS no último dia de mercado de inverno, Antoine Baroan teve uma estreia infeliz. O avançado francês foi lançado por João Henriques aos 57 minutos, diante do Sporting, mas, já em tempo de descontos do jogo dos quartos de final da Taça, sofreu uma lesão gravíssima.

Baroan deslizou no relvado, de carrinho, para impedir um remate de Luis Suárez e o avançado colombiano, na tentativa de rematar a bola, atingiu a perna do adversário, que ficou muito maltratado e com a dor estampada no rosto.

Os colegas do jogador francês ficaram imediatamente preocupados perante o cenário de uma fratura na perna e nem o plantel do Sporting escapou à consternação. No banco, Maxi Araújo esboçava um ar muito preocupado, enquanto Suárez, depois de ver o estado da perna de Baroan, levou as mãos à cabeça.