O AVS, com 11 ausências na equipa e orientado por Renato Paiva, adjunto do futuro técnico Daniel Ramos, perdeu hoje diante do Valladolid, por 2-0, no âmbito do Torneio Cidade de Valladolid de futebol, disputado naquela cidade espanhola.

Os golos da 50.ª edição do torneio foram marcados na primeira parte por Marcos André, aos três e 23 minutos, num jogo com muitas novidades no AVS, em função das muitas ausências.

O mexicano Ochoa, o equatoriano Mercado, e os portugueses Rodrigo Ribeiro e Rafa estão ao serviço das respetivas seleções, numa lista de ausentes extensiva aos lesionados Kiki Afonso, Devenish, Baptiste, Jaume Grau, Lucas Moura, Aburjania e Piazón.

O facto mais marcante da participação da equipa lusa neste torneio organizado pelo Valladolid, equipa da principal Liga espanhola, foi a presença no banco de Renato Pontes, um dos adjuntos de Daniel Ramos, cuja assinatura de contrato e apresentação acontecerão após a oficialização da rescisão de Vítor Campelos.