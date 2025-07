O AVS venceu este sábado o Varzim nas grandes penalidades (6-5) da meia-final do Torneio de Verão do Varzim, depois de registado um empate a uma bola no final dos 90 minutos.

Álvaro Milhazes (43m) abriu o marcador a favor da equipa da casa perto do final da primeira parte. Depois de uma bola perdida na área do AVS, o jogador do Varzim só teve de escolher onde colocar.

Já com um jogador a menos, o AVS chegou ao empate por intermédio de Nenê. Grande golo do experiente avançado brasileiro que aproveitou uma desatenção do guarda-redes do Varzim e fez um chapéu perfeito desde a linha de meio-campo.

No desempate da marca de grandes penalidades a equipa da I Liga foi mais forte. Luís Oliveira falhou para o Varzim e o espanhol Tiago Galleto carimbou a passagem do AVS à final do Torneio de Verão do Varzim.

A equipa da Vila das Aves espera agora pelo vencedor do duelo entre o V. Guimarães e Vizela para saber quem vai defrontar este domingo, no jogo derradeiro.