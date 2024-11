Na antevisão à deslocação ao terreno do Estoril Praia, a contar para a 11ª jornada do campeonato, Vítor Campelos, treinador do AVS, confessou que quer alcançar a primeira vitória fora de casa na temporada.

«Queremos fazer a primeira vitória fora, já que o último jogo foi um empate, e estaremos muito concentrados no que queremos e vamos fazer», disse o técnico.

Sobre os adversários, Vítor Campelos destacou a presença de «bons jogadores tecnicamente, alguns bastante rápidos», e uma equipa «forte em transição, que defende de uma forma um bocadinho diferente do habitual, num 4-3-3 declarado, com os três homens da frente bem juntos e subidos».

«Estamos focados no jogo de sábado, contra uma equipa com boa qualidade técnica e jogadores bastante rápidos na frente. Tem ainda um jogador muito forte nas bolas paradas, que é o Holsgrove, defendem muito o espaço interior, dando mais espaço pelos corredores, e, por isso, temos de estar muito precavidos para o ataque à profundidade e as suas saídas rápidas», sublinhou.

Neste sentido, o AVS, no 13.º lugar da tabela, defronta o Estoril, 12.º classificado, ambos com nove pontos, no estádio António Coimbra da Mota, no sábado, a partir das 15:30h, numa partida que terá arbitragem de Gonçalo Neves.