Axel Witsel rompeu o tendão de Aquiles e enfrenta uma longa paragem, informou o Borussia de Dortmund.

O internacional belga, que jogou no Benfica, saiu aos 30 minutos do duelo com o Leipzig, neste sábado.

O Dortmund confirmou a gravidade da lesão neste domingo.

Unfortunate news. Axel Witsel suffered a torn Achilles tendon during yesterday’s match and will be out for an extended period of time.



We all wish Axel a speedy and successful recovery 🙏 pic.twitter.com/vTsdzEHzZQ