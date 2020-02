A escapadinha romântica de Stephen Curry com a esposa Ayesha tem sido tema de conversa nos Estados Unidos da América, ao longo dos últimos dias. O jogador dos Golden State Warriors não foi chamado para o All-Star Weekend e aproveitou o tempo livre para viajar para Cabo San Lucas, no México, com a celebridade nascida no Canadá.

Stephen Curry partilhou fotografias escaldantes com Ayesha, que ganhou fama como chef, com experiência televisiva e várias publicações sobre o tema. A esposa do basquetebolista tem mais de sete milhões de seguidores no Instagram.

As imagens da escapadinha romântica de Stephen Curry e Ayesha, casal com três filhos, foram comentadas durante a semana em vários programas televisivos dos Estados Unidos e do Canadá, sendo encaradas como uma confirmação: a relação, que dura há oito anos, está bem e recomenda-se.