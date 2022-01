O avançado Aylton Boa Morte despediu-se esta quinta-feira do Portimonense nas redes sociais.

O emblema algarvio confirmou a saída do jogador pela mesma via e anunciou que o atacante vai rumar aos Emirados Árabes Unidos.

«Foram três anos de muita luta, de força de vontade e superação, como já sabem, está na hora de abraçar uma nova etapa na minha vida e não podia partir sem agradecer a todos os meus colegas , à equipa técnica, à direção, à estrutura e a todos os adeptos que sempre me apoiaram», escreveu o futebolista de 28 anos num texto que acompanha um vídeo com alguns dos melhores momentos ao serviço do clube da Liga.

Já o clube, agradeceu «todo o empenho e dedicação» de Boa Morte que «termina assim a ligação contratual».

O avançado chegou ao Portimonense em 2018/19 e somou 20 golos em 106 jogos.