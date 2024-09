Na quinta jornada da Liga dos Países Baixos, o AZ «esmagou» o Heerenveen, por 9-1. Trata-se da maior goleada aplicada por este emblema em Alkmaar.

Na noite de sábado, o central Alexandre Penetra, ex-Famalicão, foi titular e totalista entre os anfitriões.

Logo ao quarto minuto, Sven Mijnans inaugurou o marcador para o AZ. Apesar da resposta de Luuk Brouwers (1-1), aos 19m, a vantagem dos anfitriões foi recuperada aos 23m, por Troy Parrott. O ponta de lança irlandês, de 22 anos, estava, apenas, a aquecer.

Na etapa complementar deu-se o descalabro. Entre os 48 e 56m, Parrott – formado no Tottenham – marcou mais três vezes. Foram os primeiros quatro golos do avançado nesta época.

Entre trocas, Sadiq (72m), Meerdink (75), Kristijan Belic (82) e Zico Buurmeester (85) completaram a goleada.

Para o Heerenveen – conhecido pelos corações no escudo – foi uma noite de desamores. Ocupam o 12.º lugar, com quatro pontos.

Por sua vez, o AZ é segundo classificado, com 13 pontos, a dois do líder PSV. Ainda invicto, o emblema de Alkmaar jogará no reduto do PEC Zwolle (13.º) na noite de sexta-feira (19h).

Depois, haverá estreia no novo formato da Liga Europa, em casa, ante os suecos do Elfsborg. Nesta prova, os neerlandeses jogarão ante Ath. Bilbau, Tottenham, Feberbahçe, Galatasaray e Ludogorets.

A partida com José Mourinho está agendada para a noite de 7 de novembro (20h), em Alkmaar.