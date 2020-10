Montenegro derrotou o Azerbaijão por 2-0, em jogo da terceira jornada da Liga das Nações e continua com um registo 100 por cento vitorioso no grupo 3.



Os montenegrinos adiantaram-se no marcador logo aos nove minutos por intermédio de Jovetic. O golo da tranquilidade para a seleção de Faruk Hadzibegic chegou apenas aos 71 minutos por Ivanovic.



No outro jogo deste grupo, Luxemburgo bateu Chipre com um bis de Sinani (12m e 26m). Refira-se que o jogador do Nacional, Vincent Thill, fez a assistência para o 1-0.



Feitas as contas, Montenegro lidera com nove pontos com Luxemburgo logo atrás com seis. O Azerbaijão soma três pontos enquanto Chipre ainda não pontuou.