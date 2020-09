O Belenenses anunciou, nesta sexta-feira, que vai apresentar uma queixa-crime contra a Liga e contra o presidente deste organismo, Pedro Proença, por causa da utilização de denominação «Belenenses SAD» para a equipa que disputa o principal escalão do futebol português.

«Hoje, depois de muito alertada pelo clube de que não autoriza a utilização da marca registada Belenenses pela B-SAD nas competições que organiza, constatámos que a Liga decidiu continuar a atropelar os nossos direitos nesta época 2020/2021, num cúmulo inaceitável de desvergonha e explicando-nos, assim, que não estamos perante um caso de compreensão lenta (dois anos é mais que suficiente), mas sim de uma imensa vontade de colaborar na usurpação do nosso património», refere o comunicado do emblema do Restelo.

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, já tinha acusado a Liga de «crime de desobediência», mas agora há uma intenção institucional de agir judicialmente. Uma posição assumida no dia em que a Liga 2020/21 arrancou, com a equipa orientada por Petit a vencer em Guimarães (0-1).