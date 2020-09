Pela primeira vez desde a saída de Jorge Jesus, o futebol do Flamengo entusiasmou a torcida. Os rubro-negros venceram esta quarta-feira em casa do Bahia por 5-3, num jogo de loucos, com golos para todos os gostos.

Num encontro em que Domènec Torrent não contou com Gabigol, o Flamengo já vencia por 2-0 aos 16 minutos, graças a dois golos de Pedro (aos 2 e 16 minutos), mas o Bahia reduziu graças a um golo de Rodriguinho (32).

Arrascaeta aumentou a vantagem para 3-1 aos 37 minutos, mas o Bahia voltou a marcar, desta vez por Élber (42).

Nas segunda parte, Everton Ribeiro voltou a aumentar a vantagem do Flamengo, com um golo aos 48 minutos e Arrascaeta fez o 5-2, aos 52 minutos. Aos 90 minutos, Daniel Sampaio marcou para o Bahia e fez o 5-3 final.

Foi a segunda vitória consecutiva do Flamengo e houve golos para todos os gostos, alguns levam mesmo selo de golaço. Veja-os no vídeo abaixo: