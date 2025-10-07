Bahrein
VÍDEO: Nandinho (ex-Benfica) «dá música» fora dos relvados
Treinador do Al-Muharraq do Bahrein foi filmado a tocar piano
Nandinho, antigo jogador do Benfica, é agora treinador do Al-Muharraq do Bahrein, mas para além dos sucessos no campo, o português mostrou que também se aventura na música.
Num vídeo partilhado nas redes sociais, Nandinho toca uma música ao piano e terminou com os aplausos da restante equipa.
O Al-Muharraq segue no primeiro lugar da liga do Bahrein isolado, com dez pontos conquistados.
Veja aqui o momento:
