Nandinho, antigo jogador do Benfica, é agora treinador do Al-Muharraq do Bahrein, mas para além dos sucessos no campo, o português mostrou que também se aventura na música.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Nandinho toca uma música ao piano e terminou com os aplausos da restante equipa.

O Al-Muharraq segue no primeiro lugar da liga do Bahrein isolado, com dez pontos conquistados.

Veja aqui o momento:

