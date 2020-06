Um jovem de 21 anos foi amarrado, na quarta-feira, a um corrimão no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, por desrespeitar o confinamento obrigatório associado à covid-19.

A ação de alguns habitantes aconteceu na quarta-feira, na sequência de mais uma fuga de casa por parte do jovem, alegadamente infetado com a doença. Em declarações à TVI, os moradores contaram que não é a primeira vez que o jovem sai de casa e que, por isso, há receio pela saúde de quem vive no bairro, desde crianças a idosos e ainda doentes.

Fátima Ribeiro, mãe do jovem, afirmou à TVI que o filho tem problemas de dependência de droga e que, por isso, não consegue ficar em casa. «Tem havido problemas porque ele está doente e as pessoas têm razão, porque isto é um perigo. Estou cansada de ligar para a polícia e para vários sítios e ninguém o leva», referiu.

Os moradores queixaram-se à Polícia de Segurança Pública (PSP) que o jovem vai continuar a fugir de casa e a colocar em perigo a comunidade.